Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА в ДНР

Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике 1 мая. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«На автодороге Селидово — Горняк Кураховского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения различной степени тяжести получили мужчины 1989, 1992, 1996, 2001 г.р», — написал он.

В Красноармейске ударный дрон ВФУ ранил женщину 1950 года рождения. Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

Кроме этого беспилотники повредили жилые дома в Мариуполе и Кураховском муниципальном округе. Также пострадали объекты инфраструктуры в селе Первомайское Тельмановского района.

Напомним, за три часа вечером 1 мая российские средства ПВО сбили 33 беспилотника самолётного типа ВСУ. Системы противовоздушной обороны отражали атаку над Крымом, Курской, Брянской и Белгородской областями. Также перехват вели над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше