Житель Рубцовска получил десять лет за убийство соседа и кражу с его карты

Он закопал тело в постройке во дворе и почти полгода притворялся пропавшим.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Рубцовска осудили за убийство соседа, которое он выдал за исчезновение. Об этом пишет издание amic.ru.

Суд вынес приговор местному жителю. В октябре 2024 года он убил соседа, а затем почти полгода скрывал преступление. Мужчина пользовался банковской картой жертвы.

В день трагедии сосед зашел к обвиняемому в гости. Мужчины выпивали, но поссорились. Хозяин дома лишил гостя жизни. Тело он закопал в постройке на своем участке.

После убийства фигурант нашел в куртке потерпевшего банковскую карту. На нее приходила пенсия по инвалидности. Злоумышленник расплачивался картой в магазинах около полугода. Ущерб превысил 83 тысячи рублей.

Расследование осложнялось тем, что подозреваемый ходил по городу в одежде убитого, накинув капюшон. На камерах его принимали за самого потерпевшего. Даже жена сначала думала, что муж просто ушел из дома. Задержали преступника только в марте, когда женщина заявила: на записях не ее муж.

На допросе задержанный признался и указал место захоронения. Его признали виновным в убийстве, краже с банковского счета и покушении на кражу. Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима.

