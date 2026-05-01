Двое жителей Ингушетии ворвались в больницу и напали на участника ДТП

В Ингушетии двое мужчин ворвались в больницу с оружием и напали на участника ДТП из мести. Об этом рассказывает «КП — Северный Кавказ».
Инцидент произошел в республиканской клинической больнице Назрани. Ночью туда доставили двух пострадавших в аварии. Столкнулись Audi и ВАЗ-2114 в Пригородном районе. Третий участник ДТП погиб на месте.
Пока врач помогал раненым, в травмпункт ворвались двое мужчин. Один спросил у пострадавшего, он ли был за рулем. Услышав «да», нападавший избил его, а затем достал нож и напал на него и второго пострадавшего.
В МВД по Ингушетии сообщили, что родственники погибшего намеревались отомстить другому участнику аварии. Следственно-оперативная группа оперативно прибыла в травмпункт.
Агрессоров задержали и доставили в отдел полиции. На месте изъяли складной нож. Один из нападавших отделался штрафом за мелкое хулиганство и был отпущен. Второй — 40-летний житель села Кантышево — арестован. Ему вменяют покушение на убийство. Сейчас он находится в СИЗО.
