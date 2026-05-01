В Швейцарии назвали число убитых журналистов с начала 2026 года

По данным швейцарской организации Press Emblem Campaign, занимающейся защитой сотрудников СМИ в зонах риска, с начала 2026 года в мире погибли 27 журналистов.
Большая часть трагедий пришлась на Ближний Восток — там погибли 17 человек. Из них девять — в Ливане, шесть — в секторе Газа, по одному — в Иране и Сирии.
Кроме того, в организации заявили, что, по их данным, ответственность за гибель 16 журналистов возлагается на Израиль.
Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.Читать дальше