Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Коми выросло до 11

Количество пострадавших в происшествии с вертолётом Ми-8Т в Усинске увеличилось до 11 человек. Уточнённую информацию привели в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

Источник: Life.ru

В ведомстве добавили, что медики осмотрели всех раненых. Пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Никто из них не нуждается в госпитализации.

Ранее сообщалось, что врачи оценили как стабильное состояние пострадавших при жёсткой посадке вертолёта.

Напомним, в Усинске пассажирский Ми-8Т при попытке взлёта завалился на бок и рухнул на землю. Вертолёт не успел набрать высоту. На борту находились 24 человека. Следователи и специалисты выясняют точные причины случившегося. Эксперты изучают технические данные и опрашивают экипаж.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше