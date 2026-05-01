Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Коми выросло до 11

В ведомстве добавили, что медики осмотрели всех раненых. Пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Никто из них не нуждается в госпитализации.
Ранее сообщалось, что врачи оценили как стабильное состояние пострадавших при жёсткой посадке вертолёта.
Напомним, в Усинске пассажирский Ми-8Т при попытке взлёта завалился на бок и рухнул на землю. Вертолёт не успел набрать высоту. На борту находились 24 человека. Следователи и специалисты выясняют точные причины случившегося. Эксперты изучают технические данные и опрашивают экипаж.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.