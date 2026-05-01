Число пострадавших при аварии с вертолетом в Коми увеличилось до 11 человек

«На борту находились 24 человека. Пострадали 11 человек. Осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Усинского пожарно-спасательного гарнизона. По факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.
Ранее KP.RU сообщал, что инцидент произошел 1 мая в Усинске. Во время взлета пассажирский вертолет Ми-8Т завалился на бок, потерпев жесткую посадку. Судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. Изначально сообщалось о десяти пострадавших.
