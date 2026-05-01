Число пострадавших при аварии с вертолетом в Коми увеличилось до 11 человек

11 из 24 находящихся на борту человек пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Усинске.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Республике Коми увеличилось до 11 человек. Об этом говорится в заявлении регионального ГУ МЧС России.

«На борту находились 24 человека. Пострадали 11 человек. Осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Усинского пожарно-спасательного гарнизона. По факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU сообщал, что инцидент произошел 1 мая в Усинске. Во время взлета пассажирский вертолет Ми-8Т завалился на бок, потерпев жесткую посадку. Судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. Изначально сообщалось о десяти пострадавших.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше