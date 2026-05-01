В Воронеже пятилетняя девочка погибла, выпав из квартиры на девятом этаже

Ранее Life.ru писал, что в Бурятии перед судом предстанет отец, по вине которого погибла его дочь. Мужчина перелил отвердитель для эпоксидной смолы в пустой флакон из-под сиропа и забыл об опасности, а его сожительница дала это «лекарство» заболевшей девочке, приняв жидкость за сироп. У ребёнка началось острое отравление — врачи не смогли её спасти. Отцу грозит до двух лет лишения свободы.