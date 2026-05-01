Появилось видео, как мужчина выслеживал 11-летнюю девочку на Кубани, которую убил

Подозреваемый задержан, ему грозит пожизненный срок.

Источник: Комсомольская правда

Появилось видео преследования 11-летней девочки перед убийством, которое произошло в Краснодарском крае 24 апреля. Об этом рассказывает «КП — Кубань».

Школьница пропала после прогулки. Родители обратились в полицию. Около 700 человек искали ребенка круглые сутки. Тело девочки нашли только 28 апреля.

Подозреваемый — 31-летний житель одного из хуторов. Он раньше работал в казачьей дружине, увлекался аниме. Мужчина попытался скрыться, но его задержали.

На допросе он признался: посадил девочку в машину, между ними произошла ссора, и он расправился с ней, а тело сбросил в плавнях.

Камеры зафиксировали, как водитель сначала проехал мимо, но вернулся, сделав круг. Девочка не могла позвать на помощь — у нее не было телефона. Семья жила бедно: мать работает техничкой, отец без работы.

Задержанный арестован на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Прощание с девочкой назначено на 2 мая. На похороны семье собрали уже 230 тысяч рублей. Следствие продолжается.

