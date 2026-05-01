На юге Болгарии военные уничтожили БПЛА

На южном побережье Болгарии специалисты военно-морских сил (ВМС) республики обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат с 300 граммами взрывчатого вещества. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.
Отмечается, что беспилотник был найден на пляже в районе курортного комплекса Елените на юге черноморского побережья страны. Взрывчатое вещество обнаружили в носовой части дрона.
Эксперты уничтожили БПЛА на месте с соблюдением мер безопасности.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над регионами России за три часа сбили 33 беспилотника ВСУ.
