На юге Болгарии военные уничтожили БПЛА

ВМС Болгарии уничтожили на юге страны дрон с 300 граммами взрывчатого вещества.

Источник: Аргументы и факты

На южном побережье Болгарии специалисты военно-морских сил (ВМС) республики обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат с 300 граммами взрывчатого вещества. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Отмечается, что беспилотник был найден на пляже в районе курортного комплекса Елените на юге черноморского побережья страны. Взрывчатое вещество обнаружили в носовой части дрона.

Эксперты уничтожили БПЛА на месте с соблюдением мер безопасности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над регионами России за три часа сбили 33 беспилотника ВСУ.

