В Дагестане в ДТП с грузовиком погибли три человека

Водитель автомобиля LADA Niva выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo FH12.

МАХАЧКАЛА, 1 мая. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кизлярском районе Дагестана, в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом погибли три человека, сообщает МВД республики.

"По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля LADA Niva, житель Кизлярского района, на федеральной трассе Астрахань — Махачкала выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo FH12 под управлением 51-летнего жителя Буйнакского района.

В результате аварии водитель LADA Niva и двое его пассажиров, также жители Кизлярского района, погибли на месте", — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП уточняются.

