ТЦ «Апельсин» горит под Новосибирском, пожар охватил 5000 квадратов

Пожар в ТЦ «Апельсин». Видео © Telegram / «Подслушано в Искитиме».
По данным МЧС — возгорание началось по адресу улица Ленинградская, 19а. Оперативная информация подтверждает — пламя перешло на крышу, внутри здания продолжается активное горение. Предварительная оценка площади пожара — 5 000 квадратных метров.
Более 80 человек и 27 единиц техники работают на тушении. На месте развернули штаб пожаротушения и оперативную группу Главного управления МЧС по региону. Для бесперебойной подачи воды к месту ЧС следует пожарный поезд.
Информация о пострадавших не поступала.
