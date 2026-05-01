В Новосибирской области пылает торговый центр: огонь охватил пять тысяч квадратных метров

В городе Искитим Новосибирской области произошел крупный пожар на территории торгового центра «Апельсин». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
«В Новосибирской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре. В городе Искитим произошло возгорание в торговом центре “Апельсин”, — говорится в сообщении.
Согласно источнику, площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров, зафиксировано интенсивное горение внутри здания ТЦ. Пожар был локализован, в его ликвидации задействованы 80 сотрудников МЧС и 27 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды был вызван пожарный поезд. Информации о пострадавших не было.
