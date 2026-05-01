В Новосибирской области пылает торговый центр: огонь охватил пять тысяч квадратных метров

Крупный пожар произошел в ТЦ города Искитим в Новосибирской области.

Источник: Комсомольская правда

В городе Искитим Новосибирской области произошел крупный пожар на территории торгового центра «Апельсин». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

«В Новосибирской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре. В городе Искитим произошло возгорание в торговом центре “Апельсин”, — говорится в сообщении.

Согласно источнику, площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров, зафиксировано интенсивное горение внутри здания ТЦ. Пожар был локализован, в его ликвидации задействованы 80 сотрудников МЧС и 27 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды был вызван пожарный поезд. Информации о пострадавших не было.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел в здании ТЦ «Гиант» в Калининграде. Из торгового центра было эвакуировано порядка 140 человек, причиной пожара могли стать ремонтные работы, проходившие на территории ТЦ.

