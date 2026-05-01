Маленькая девочка погибла при падении из окна в Воронеже

Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на девятом этаже в Воронеже. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на девятом этаже в Воронеже. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Трагедия произошла на улице Ростовской. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

— Следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ, — добавили в сообщении.

Специалисты провели осмотр места происшествия. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, допрашиваются свидетели.

До этого в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело из-за гибели шестилетней девочки, выпавшей из окна дома на улице Шефской.

Кроме того, в марте следователи возбудили дело после того, как в поселке Октябрьский городского округа Люберцы из окна дома выпал двухлетний мальчик.