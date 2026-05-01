Нижегородский студент попал под уголовное дело за дропперство

Студенту одного из техникумов позвонил неизвестный и предложил за вознаграждение оформить на свое имя банковскую карту. Молодой человек оформил дебетовую карту в одном из банков Нижнего Новгорода, после чего передал ее, а также пин-код и все необходимые данные неустановленному лицу. За это он получил 3,5 тысячи рублей.