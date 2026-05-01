«Инсайдер»: на западе Украины сотрудники ТЦК разбили мужчине голову

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Волынской области на западе Украины зашли во двор частного дома и разбили голову мужчине, которого силой затащили в свой микроавтобус. По сведениям издания «Инсайдер», пострадавший впал в кому.
В своем Telegram-канале издание опубликовало фото и видео с места событий. На них видно, как мужчине с окровавленной головой оказывают медицинскую помощь, а местные жители пытаются помещать сотрудникам ТЦК. Один из них останавливал микроавтобус и выламывал двери. Женщина с соседнего участка, записавшая видео, кричала и требовала отпустить мобилизованного.
Сотрудники военкоматов регулярно силой затаскивают мужчин в свои микроавтобусы. Такую практику на Украине назвали «бусификацией».
Издание «Страна» писало в пятницу и о других инцидентах с участием сотрудников ТЦК. В Ковеле Волынской области они подрались со строителями, применив против них газовые баллончики. Кроме того, драка произошла возле здания ТЦК в Печерском районе Киева.
С февраля 2022 года в стране была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.