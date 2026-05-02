Бутягин после освобождения из тюрьмы опубликовал «Кавказского пленника»

Археолог Александр Бутягин, ранее освобождённый из польской тюрьмы, сообщил о возвращении в Санкт-Петербург и поблагодарил всех, кто поддерживал его в этот период.
В обращении в социальных сетях он отметил, что чувствует себя хорошо и высоко ценит оказанную помощь и внимание.
В качестве символического жеста учёный опубликовал отрывок из произведения Александра Пушкина «Кавказский пленник» о возвращении домой после освобождения: «Редел на небе мрак глубокий/Ложился день на темный дол/Взошла заря. Тропой далекой/Освобожденный пленник шел/И перед ним уже в туманах/Сверкали русские штыки/И окликались на курганах/Сторожевые казаки».
Ранее Бутягин сообщил, что после возвращения из польской тюрьмы намерен как можно скорее вернуться к раскопкам и сосредоточиться на делах.