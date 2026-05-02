Почти вся Запорожская область осталась без света

Почти все населенные пункты Запорожской области оказались обесточены, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Энергетики занимаются восстановлением света, написал он в Telegram.
Вчера ночью энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным атакам, сообщал господин Балицкий. Населенные пункты были тогда обесточены лишь частично, писал он. Что сейчас послужило отключению света, не уточняется.
Также сейчас аварийные отключения электричества произошли в 14 районах Херсонской области, сообщила пресс-служба «Херсонэнерго». 11 муниципальных округов были отключены от света полностью, в трех произошли частичные отключения.