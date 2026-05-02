Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел в ТЦ «Апельсин» в Искитиме

В городе Искитим в Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин». Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в МЧС России по региону.
— По оперативным данным, огонь перешел на кровлю, происходит интенсивное горение внутри здания, — уточнили в публикации.
Площадь возгорания составляла пять тысяч квадратных метров. На данный момент пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало.
Для тушения были привлечены более 80 специалистов и 27 единиц техники, следует из сообщения в пресс-службе ведомства.
В этот же день в подмосковном Подольске загорелось здание транспортной компании. На месте работали экстренные службы. Все подробности произошедшего уточняются.
Кроме того, ранее пожар произошел на ферме с животными в селе Ольгово. По предварительным данным, никто не пострадал.