Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел в ТЦ «Апельсин» в Искитиме

В городе Искитим в Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин». Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в МЧС России по региону.

— По оперативным данным, огонь перешел на кровлю, происходит интенсивное горение внутри здания, — уточнили в публикации.

Площадь возгорания составляла пять тысяч квадратных метров. На данный момент пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Для тушения были привлечены более 80 специалистов и 27 единиц техники, следует из сообщения в пресс-службе ведомства.

В этот же день в подмосковном Подольске загорелось здание транспортной компании. На месте работали экстренные службы. Все подробности произошедшего уточняются.

Кроме того, ранее пожар произошел на ферме с животными в селе Ольгово. По предварительным данным, никто не пострадал.

