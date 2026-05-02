В аэропорту Сочи на запасные аэродромы направили 14 рейсов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Принято решение об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.
«В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Добавляется, что статус рейсов рекомендуется уточнять у авиаперевозчиков.