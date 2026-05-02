Сальдо сообщил об аварийном отключении электричества в Херсонской области

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал глава региона в своём телеграм-канале.
По словам Сальдо, энергетики и аварийные службы уже работают на месте. Специалисты предпринимают все возможные меры, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области. Причины масштабного отключения пока не уточняются.
Ранее Life.ru писал, что три недели назад, в апреле, после технологического сбоя в энергосистеме Запорожской области оказались обесточены 10 округов Херсонщины, ещё четыре столкнулись с частичным отключением. Тогда причиной назвали повреждение высоковольтной линии электропередачи, нарушившее распределение электроэнергии в соседний регион.
