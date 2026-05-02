Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми возросло до 11

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Республике Коми увеличилось до 11 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Республике Коми увеличилось число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8Т. По последним данным регионального управления МЧС, медицинская помощь потребовалась 11 людям.

Инцидент произошел в Усинске во время взлета с вертолетной площадки. Воздушное судно, выполнявшее рейс для перевозки вахтовых работников в Ненецкий автономный округ, опрокинулось на бок. Всего на борту находились 24 человека.

После происшествия пострадавших осмотрели медики, и большинству из них было назначено амбулаторное лечение. По информации регионального Минздрава, двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в городе Усинске.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше