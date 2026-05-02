Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми возросло до 11

В Республике Коми увеличилось число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8Т. По последним данным регионального управления МЧС, медицинская помощь потребовалась 11 людям.
Инцидент произошел в Усинске во время взлета с вертолетной площадки. Воздушное судно, выполнявшее рейс для перевозки вахтовых работников в Ненецкий автономный округ, опрокинулось на бок. Всего на борту находились 24 человека.
После происшествия пострадавших осмотрели медики, и большинству из них было назначено амбулаторное лечение. По информации регионального Минздрава, двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в городе Усинске.