Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к основателю «Русагро» Мошковичу

Заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Информация об этом следует из судебных материалов.
В рамках дела также будут привлечены бывший генеральный директор компании Максим Басов, еще четыре физических лица и две коммерческие организации.
Иск подан в рамках закона 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
В документе представитель Генеральной прокуратуры настаивает на изъятии в доход государства движимого и недвижимого имущества указанных лиц, передает РИА Новости.
Ранее суд в Башкирии также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в коррупционных и должностных преступлениях.