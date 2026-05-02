Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к основателю «Русагро» Мошковичу

Заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Информация об этом следует из судебных материалов.

В рамках дела также будут привлечены бывший генеральный директор компании Максим Басов, еще четыре физических лица и две коммерческие организации.

Иск подан в рамках закона 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В документе представитель Генеральной прокуратуры настаивает на изъятии в доход государства движимого и недвижимого имущества указанных лиц, передает РИА Новости.

Ранее суд в Башкирии также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в коррупционных и должностных преступлениях.