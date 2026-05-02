Губернатор Магаданской области уточнил статус обрушения на руднике

Обрушение на территории Кадыкчанского разреза в Магаданской области квалифицировано как групповой несчастный случай на производстве. Об этом заявил губернатор региона Сергей Носов, сообщение приводит РЕН ТВ.
По предварительным данным, под завалами могут находиться до восьми человек. Глава региона отметил, что точных сведений о погибших на данный момент нет, поскольку подтверждения не получены.
Спасательные работы ведутся с соблюдением мер предосторожности, чтобы не допустить дополнительных рисков для возможных пострадавших. На месте продолжается разбор завалов. По словам губернатора, приоритетом остается поиск людей, которые могут находиться под обрушившимися конструкциями.
Для установления причин происшествия создана специальная комиссия с участием следственных органов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, к работе подключилась прокуратура.
Расследование обстоятельств обрушения продолжается, устанавливаются все детали и возможные причины аварии на производственном объекте.
