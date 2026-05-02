На западе Мексики в аварии погибли 11 человек

МЕХИКО, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли и 16 пострадали в результате аварии в муниципалитете Аматлан-де-Каньяс (штат Наярит) на западе Мексики. Об этом сообщила генеральная прокуратура региона.
«По предварительным данным, зарегистрировано 11 погибших: 6 — на месте происшествия и 5 — в больницах», — отмечается в официальном заявлении ведомства.
В прокуратуре добавили, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники экстренных служб. Власти Наярита координируют действия с правительством соседнего штата Халиско, так как все жертвы инцидента являются жителями этого региона.
Как сообщает газета Milenio, водитель туристического автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось. По данным издания, все пассажиры являлись жителями соседнего штата Халиско, откуда они направлялись на отдых в популярный природный парк «Эль-Манто».