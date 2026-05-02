Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, нейтрализовали средствами противовоздушной обороны. Об этом проинформировал мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал он в «Максе».
Собянин также отметил, что на месте, где упали обломки, работают экстренные службы.
Позже мэр столицы сообщил о еще одном сбитом дроне.
