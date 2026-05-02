«Разжигали ненависть и следили за гражданами»: в селе в Дагестане пресекли деятельность группы радикалов

СУ СК РФ по Дагестану сообщило о возбуждении уголовного дела против 11 жителей села Губден по обвинению в создании экстремистского сообщества.
«В настоящее время по уголовному делу в отношении девяти подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще двоих фигурантов следствием направлены в суд ходатайства об избрании меры пресечения», — передает ведомство.
По данным следствия, в период с 2015 по апрель 2026 года в селе Губден действовало экстремистское сообщество. Его члены придерживались радикальных взглядов, разжигали религиозную ненависть и вражду, унижали достоинство людей. Против несогласных применялись моральное и физическое давление, а также насилие.
Фигуранты организовали патрули, которые дежурили в селе, отслеживали передвижение граждан и выявляли несогласных. Таких людей доставляли в специальное помещение и подвергали физическому и психологическому насилию.
