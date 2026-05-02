Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторов БПЛА, атаковавших Брянскую область, объявили в розыск

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Четыре оператора украинских беспилотников, которые стоят за атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Санкцию на их заочный арест месяц назад выдал суд в Москве.

Следственный комитет ранее заочно обвинил операторов украинских БПЛА Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна в совершении терактов в Брянской области. Они, как говорится в материалах дела, объявлены в федеральный и международный розыск.

Как установило следствие, в августе 2025 года Цит с Украины запустил БПЛА и сбросил с него боеприпас на населенный пункт Круглая Поляна Севского района Брянской области. В октябре того же года Зенич также запустил беспилотник по селу Гудовка Погарского района Брянской области. В результате один человек пострадал, еще один погиб.

В ноябре 2025 года, Логин и Цвигун, как установило следствие, сбросили с БПЛА боеприпас на населенный пункт Круча Климовского района Брянской области, пострадали два мирных жителя.

Расследование дел в отношении украинских боевиков завершено.

ВСУ практически ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

