Джеффри Эпштейн, американский финансист и осуждённый педофил, в 2008 году заключил скандальную сделку с прокуратурой Флориды, признав вину в организации проституции несовершеннолетних и отбыв всего 13 месяцев в тюрьме с правом ежедневных выходов. В 2019 году его вновь арестовали по федеральным обвинениям в торговле людьми и сексуальной эксплуатации десятков девочек-подростков. 10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в камере следственного изолятора Манхэттена; официальное расследование квалифицировало смерть как самоубийство, хотя многочисленные конспирологические теории указывали на недостатки видеонаблюдения и некомпетентность персонала тюрьмы.