Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с туристическим автобусом в Мексике погибли 11 человек

На западе Мексики произошла крупная авария. В муниципалитете Аматлан-де-Каньяс штата Наярит вылетел с трассы и перевернулся туристический автобус. Еогибли минимум 11 человек, ещё 16 — пострадали. Информацию подтвердила генеральная прокуратура региона.

Источник: Life.ru

ДТП с автобусом в Мексике. Видео © X / Notigram Jalisco.

В ведомстве уточнили, что шестеро погибли на месте происшествия. Ещё пятеро скончались в больницах. Власти Наярита координируют действия с правительством соседнего штата Халиско. Все жертвы инцидента жили именно в этом регионе.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением. Транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Все пассажиры направлялись на отдых в природный парк «Эль-Манто».

Ранее в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием автомобиля, в котором находились подростки. Погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше