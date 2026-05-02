В ДТП с туристическим автобусом в Мексике погибли 11 человек

ДТП с автобусом в Мексике. Видео © X / Notigram Jalisco.
В ведомстве уточнили, что шестеро погибли на месте происшествия. Ещё пятеро скончались в больницах. Власти Наярита координируют действия с правительством соседнего штата Халиско. Все жертвы инцидента жили именно в этом регионе.
По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением. Транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Все пассажиры направлялись на отдых в природный парк «Эль-Манто».
Ранее в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием автомобиля, в котором находились подростки. Погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.