Росавиация: Во Внуково введены временные ограничения на полёты

Причиной таких мер стала необходимость обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.
«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщил Кореняко.
Решение было принято в рамках стандартных процедур при возникновении потенциальных угроз в воздушном пространстве столичного региона. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано следить за обновлениями информации на официальных табло и сайтах аэропорта.
Ранее Life.ru писал, что этой же ночью силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили беспилотник самолётного типа, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 02:06.
