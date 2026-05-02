Росавиация: Во Внуково введены временные ограничения на полёты

В ночь на 2 мая работа одного из крупнейших авиаузлов столицы была временно приостановлена. Представитель Росавиации Артём Кореняко в 03:06 по московскому времени сделал официальное заявление о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково.

Причиной таких мер стала необходимость обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщил Кореняко.

Решение было принято в рамках стандартных процедур при возникновении потенциальных угроз в воздушном пространстве столичного региона. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано следить за обновлениями информации на официальных табло и сайтах аэропорта.

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили беспилотник самолётного типа, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 02:06.

