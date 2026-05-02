Пять гружёных вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, прокуратура начала проверку

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 1 мая около 18:00 по местному времени на станции Бардино в Кузбассе. При проведении маневров на путях Западно-Сибирской ЖД сошли пять загруженных вагонов. Опрокидывания вагонов не случилось.