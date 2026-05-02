Пять гружёных вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, прокуратура начала проверку

На станции Бардино в Кузбассе пять груженых вагонов сошли с путей. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел 1 мая около 18:00 по местному времени на станции Бардино в Кузбассе. При проведении маневров на путях Западно-Сибирской ЖД сошли пять загруженных вагонов. Опрокидывания вагонов не случилось.
В настоящее время специалисты устанавливают причины случившегося. Движение поездов через станцию осуществляется без задержек.
Ранее в Красноярском крае возле станции Ингашская пассажирский поезд и грузовик столкнулись на регулируемом переезде. Как сообщили в прокуратуре, уже проводится служебная проверка.
Кроме этого, на перегоне у станции Бряндино в Ульяновской области произошел сход семи вагонов пассажирского поезда № 302 Москва-Челябинск.