Пять гружёных вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, прокуратура начала проверку

Пять вагонов поезда сошли с путей на станции Бардино в Кузбассе.

Источник: Комсомольская правда

На станции Бардино в Кузбассе пять груженых вагонов сошли с путей. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 1 мая около 18:00 по местному времени на станции Бардино в Кузбассе. При проведении маневров на путях Западно-Сибирской ЖД сошли пять загруженных вагонов. Опрокидывания вагонов не случилось.

В настоящее время специалисты устанавливают причины случившегося. Движение поездов через станцию осуществляется без задержек.

Ранее в Красноярском крае возле станции Ингашская пассажирский поезд и грузовик столкнулись на регулируемом переезде. Как сообщили в прокуратуре, уже проводится служебная проверка.

Кроме этого, на перегоне у станции Бряндино в Ульяновской области произошел сход семи вагонов пассажирского поезда № 302 Москва-Челябинск.