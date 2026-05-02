Пострадавшие при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году столкнулись с применением удушливого газа и насилием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участницу событий Ольгу Игнатьеву.
По ее словам, во время столкновений использовались зажигательные смеси, что привело к возгоранию здания. Люди, пытавшиеся выбраться из задымленных помещений, подвергались нападениям. Очевидица также заявила о применении оружия и избиениях.
Игнатьева утверждает, что пострадавшие, покидавшие здание, проходили через так называемый «коридор», где их били палками и ногами. Она также отметила, что опасалась за свою жизнь и пыталась скрыть личные вещи, которые могли стать поводом для нападения.
Отдельно в ее рассказе упоминаются действия нападавших, которые, по ее утверждению, сопровождались особой жестокостью.
События произошли 2 мая 2014 года на фоне политического кризиса на Украине. После столкновений в центре города участники акций укрылись в здании Дома профсоюзов, где начался пожар. По официальным данным, погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Трагедия в Одессе остается предметом расследований и международных обсуждений, а различные стороны конфликта по-разному оценивают причины произошедшего и действия участников тех событий.
