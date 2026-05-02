Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Силы ПВО ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
1 мая украинский беспилотник также нанес удар по вышке цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области. Из-за этого некоторые жители региона остались без телевещания.
Помимо этого, недавно также стало известно, что пациент городской больницы № 1 в Севастополе, в палату которого попали осколки беспилотника, выжил благодаря специальной бронепленке на окнах.