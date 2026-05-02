Экс-следователь назвал две версии исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов могут исчезнуть Кузбассе в результате несчастного случая или бытового конфликта. Такие версии выдвинул бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Источник: Life.ru

«В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоёму», — приводит комментарий бывшего следователя РИА «Новости».

Козлов напомнил, что в Юрге протекает река Томь. Её течение направлено в сторону Томской области. Именно там обычно находят утонувших.

Вторая возможная причина — бытовой конфликт. Козлов предположил, что ссора могла внезапно вспыхнуть с кем-то из знакомых пропавшего или даже со случайными прохожими.

Напомним, Герой России Алексей Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрга. По факту пропажи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Супруга 23-летнего военнослужащего подчеркнула, что он никогда не уходил без предупреждения. У него не было вредных привычек. По словам женщины, требований о выкупе не поступало.

