Экс-следователь назвал две версии исчезновения Героя России Асылханова

«В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоёму», — приводит комментарий бывшего следователя РИА «Новости».
Козлов напомнил, что в Юрге протекает река Томь. Её течение направлено в сторону Томской области. Именно там обычно находят утонувших.
Вторая возможная причина — бытовой конфликт. Козлов предположил, что ссора могла внезапно вспыхнуть с кем-то из знакомых пропавшего или даже со случайными прохожими.
Напомним, Герой России Алексей Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрга. По факту пропажи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Супруга 23-летнего военнослужащего подчеркнула, что он никогда не уходил без предупреждения. У него не было вредных привычек. По словам женщины, требований о выкупе не поступало.
