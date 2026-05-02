Собянин сообщил о сбитии пятого беспилотника, направлявшегося к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил глава столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — подытожил мэр города в мессенджере МАКС.

Ранее пожар на одной из промышленных площадок Перми произошел после атаки украинских дронов. Всех сотрудников предприятия эвакуировали в безопасное место.

Кроме того, 1 мая нефтяной морской терминал в Туапсе вспыхнул после атаки украинских БПЛА в четвертый раз за две недели. Ликвидацией возгорания занимались 143 человека и 25 единиц техники.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше