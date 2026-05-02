Студентка из Хабаровска помогла мошенникам похитить у родителей 4 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре региона, 19-летняя девушка на крючок злоумышленников попалась в конце апреля. Она назвала код по просьбе позвонившего ей «курьера», сказавшего, что на ее имя поступила посылка. После этого горожанка получила уведомление, что взломан аккаунт на «Госуслугах». С ней связались «силовики», запугали, что от имени хабаровчанки ведется спонсирование недружественного государства. Ей предложили «сотрудничать», чтобы избежать уголовного наказания. В течение четырех дней девушка записывала и отсылала мошенникам подробные отчеты о своей жизни. Они убедили ее, что так удастся доказать ее непричастность к преступлениям. В ее видеодневник попала информация и о том, что родители привезли 4 миллиона рублей наличкой для покупки авто. «Силовики» велели ей дождаться, когда мама с папой уснут, похитить сумку с деньгами и отправить их через банкомат для «проверки». Девушке не удалось перечислить всю сумму, тогда кураторы отправили ее во Владивосток, чтобы она перевела оставшиеся деньги оттуда.