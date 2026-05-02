Студентка из Хабаровска помогла мошенникам похитить у родителей 4 млн рублей

Студентку из Хабаровска телефонные мошенники заставили похитить у родителей 4 миллиона рублей и отвезти деньги во Владивосток, чтобы в соседнем регионе перечислить их аферистам.
Как сообщили в прокуратуре региона, 19-летняя девушка на крючок злоумышленников попалась в конце апреля. Она назвала код по просьбе позвонившего ей «курьера», сказавшего, что на ее имя поступила посылка. После этого горожанка получила уведомление, что взломан аккаунт на «Госуслугах». С ней связались «силовики», запугали, что от имени хабаровчанки ведется спонсирование недружественного государства. Ей предложили «сотрудничать», чтобы избежать уголовного наказания. В течение четырех дней девушка записывала и отсылала мошенникам подробные отчеты о своей жизни. Они убедили ее, что так удастся доказать ее непричастность к преступлениям. В ее видеодневник попала информация и о том, что родители привезли 4 миллиона рублей наличкой для покупки авто. «Силовики» велели ей дождаться, когда мама с папой уснут, похитить сумку с деньгами и отправить их через банкомат для «проверки». Девушке не удалось перечислить всю сумму, тогда кураторы отправили ее во Владивосток, чтобы она перевела оставшиеся деньги оттуда.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).