Прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в Сочи

Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Позднее пресс-служба аэропорта Сочи заявила, что в связи с ограничениями четырнадцать рейсов направлены на запасные аэродромы.