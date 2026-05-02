МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в Сочи, заявили в ведомстве.
Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Позднее пресс-служба аэропорта Сочи заявила, что в связи с ограничениями четырнадцать рейсов направлены на запасные аэродромы.
«️Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов… транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что в аэропортах организована деятельность мобильных приемных.