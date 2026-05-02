Управляющий из Козульки отдал мошенникам 28 млн после звонка о домофоне

Управляющий из Козульского района лишился 28 млн рублей, поверив в легенду о взломе счетов после звонка о смене домофона.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой многоэтапной схемы киберпреступников стал 51-летний управляющий из Козульского района, который лишился более 28 млн рублей.

Преступная схема началась в марте 2026 года со звонка о якобы плановой замене домофонов в жилом доме. Злоумышленники убедили мужчину продиктовать СМС-код для получения «персонального кода». Сразу после этого связь прервалась, а пострадавшему пришло сообщение о взломе данных с номером телефона для «срочного звонка».

Потерпевший выполнил указание, после чего его начали перенаправлять к подставным специалистам «Роскомнадзора», «Росфинмониторинга» и якобы следователям. Мужчину запугали уголовной ответственностью и убедили, что сотрудники банка участвуют в хищении его средств.

В апреле мужчина сначала перевел через мобильный банк 850 тысяч рублей. Позже он обналичил еще 27,2 млн рублей, сложил их в спортивную сумку и передал «курьерам» мошенников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.