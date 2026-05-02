В Хабаровске самолет экстренно сел в аэропорту из-за неисправности

Самолет, вылетевший из Хабаровска в Богородское, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает hab.aif.ru.
Инцидент произошёл вечером 1 мая. Экипаж обнаружил неполадки вскоре после взлета и запросил аварийную посадку. Наземные службы аэропорта Хабаровска отработали без сбоев, воздушное судно благополучно приземлилось.
На борту находились 33 человека, включая экипаж. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
Хабаровская транспортная прокуратура уже начала проверку. Специалистам предстоит выяснить, насколько качественно судно готовили к вылету, проводился ли предполетный осмотр и почему неисправность проявилась только в воздухе.
«Также будет дана оценка соблюдению прав пассажиров и предоставлению им обязательных услуг», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.