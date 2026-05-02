Осадки в Туркестанской области привели к нескольким разрушениям в туристической зоне

В туристической зоне села Акмешит водой смыло два временных самодельных моста, соединяющих территорию зоны отдыха и пикниковую зону, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, в Толебийском районе из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Акмешит.

«В результате были смыты два временных самодельных моста, соединяющих территорию зоны отдыха и пикниковую зону. Также поврежден переход в районе Екпинди», — говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли силы МЧС. Из села Екпинди в безопасное место переправлены 11 человек, в том числе семеро детей. С территории зоны отдыха эвакуированы 70 человек, среди них 20 детей.

Для организации временного переправочного пункта была привлечена спецтехника. Пострадавших и нуждающихся в медицинской помощи нет.

«На месте продолжают работу сотрудники МЧС, “Казселезащиты”, полиции и местных исполнительных органов», — подчеркнули в ведомстве.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше