Осадки в Туркестанской области привели к нескольким разрушениям в туристической зоне

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, в Толебийском районе из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Акмешит.
«В результате были смыты два временных самодельных моста, соединяющих территорию зоны отдыха и пикниковую зону. Также поврежден переход в районе Екпинди», — говорится в сообщении.
На место оперативно прибыли силы МЧС. Из села Екпинди в безопасное место переправлены 11 человек, в том числе семеро детей. С территории зоны отдыха эвакуированы 70 человек, среди них 20 детей.
Для организации временного переправочного пункта была привлечена спецтехника. Пострадавших и нуждающихся в медицинской помощи нет.
«На месте продолжают работу сотрудники МЧС, “Казселезащиты”, полиции и местных исполнительных органов», — подчеркнули в ведомстве.