В Красноярском крае утонули маленький ребенок и 46-летний мужчина

Другое происшествие — на реке Есауловка, между Малым Кускуном и Бархатово. Местные жители обнаружили перевернутую одноместную надувную лодку и вещи, плавающие в воде. Установлено, что они могут принадлежать 46-летнему мужчине. Специалисты обследовали 32 километра акватории. Но проблема в том, что вода сейчас очень мутная, поэтому запустить подводный дрон «Оптима» или водолазов не представляются возможными. Поиски мужчины будут продолжены.