Уголовное дело возбудили после жесткой посадки новосибирского вертолета в Коми

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после жесткой посадки вертолета Ми-8 новосибирского авиапредприятия «Ельцовка» в Республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Напомним, что все произошло 1 мая. Вертолет совершил жесткую посадку в Усинске. На борту было 24 работника, которые направлялись в Ненецкий автономный округ. По предварительным данным, 10 человек пострадали. К счастью, обошлось без погибших.
— Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.