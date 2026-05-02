Австрийского бизнесмена задержали в России по обвинению в мошенничестве при рекультивации полигона

Предприниматель из Австрии Оливер Кайзер попал под обвинение в мошенничестве. Дело связано с рекультивацией полигона твёрдых бытовых отходов «Кучино» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Бизнесмена арестовали. Сейчас он находится в одном из областных СИЗО.