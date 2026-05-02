20-летняя девушка ответит в суде за взятку сотруднику ФССП в Иркутске

IrkutskMedia, 2 мая. 20-летняя девушка предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику ФССП в Иркутске. Известно, что фигурантка дела пыталась через посредника уладить вопрос с арестом автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, 12 августа 2024 года девушка, управляя автомобилем, была остановлена сотрудником ФССП для изъятия и наложения ареста на машину в рамках исполнительного производства в отношении бывшего владельца авто. Чтобы избежать указанных действий, девушка позвонила своему знакомому, который предложил передать через него 20 тысяч рублей для их последующей передачи сотрудникам ведомства.
Девушка перевела знакомому деньги, а он, в свою очередь, по телефону уладил вопрос с судебными приставами, однако полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, не передавая их сотрудникам ФССП.
Преступление выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Уголовное дело в отношении мужчины по факту мошенничества рассматривается в суде.
