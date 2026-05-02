Семилетний ребенок утонул в реке Кан в Красноярском крае

В селе Бражное Красноярского края утонул семилетний мальчик; спасатели проводят поисковую операцию на реке Кан.

В Красноярском крае спасатели ведут поиски тела семилетнего ребенка, утонувшего в реке Кан. Трагедия произошла накануне в селе Бражное Канского района.

В настоящее время на месте работают специалисты, которые обследуют акваторию реки в поисках тела погибшего.

Сотрудники МЧС и правоохранительные органы в очередной раз призывают родителей к бдительности: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период паводков и неустойчивой погоды, когда берега могут быть подмыты и опасны для прогулок.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше