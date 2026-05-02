Семилетний ребенок утонул в реке Кан в Красноярском крае

В Красноярском крае спасатели ведут поиски тела семилетнего ребенка, утонувшего в реке Кан. Трагедия произошла накануне в селе Бражное Канского района.
В настоящее время на месте работают специалисты, которые обследуют акваторию реки в поисках тела погибшего.
Сотрудники МЧС и правоохранительные органы в очередной раз призывают родителей к бдительности: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период паводков и неустойчивой погоды, когда берега могут быть подмыты и опасны для прогулок.
