Россия объявила в розыск операторов БПЛА за атаки на Брянскую область

Следователи завершили расследование дел в отношении украинских операторов. Причастным вменяют совершение теракта.
В розыске значатся Андрей Цита, Сергей Зенич, Василий Логин и Богдан Цвигун, пишет РИА «Новости». По данным следствия — указанные операторы организовали серию атак БПЛА на Брянскую область в 2025 году.
Ранее Следственный комитет установил виновных в ракетном ударе по Брянску. Атака произошла 10 марта. В результате погибли восемь мирных жителей. За нападение ответственен командующий 7-й бригадой тактической авиации имени Петра Франко ВСУ.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.