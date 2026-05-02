CNN Brasil: в Бразилии из-за ливней и наводнений погибли четыре человека

Телеканал также сообщил о десятках пострадавших.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 мая. /ТАСС/. Как минимум четыре человека погибли, десятки пострадали из-за проливных дождей, вызвавших масштабные наводнения и оползни в штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Наиболее сложная ситуация сложилась в столице региона — городе Ресифи, а также в его окрестностях. Обильные осадки привели к оползням в холмистых районах, обрушению жилых построек и затоплению транспортных магистралей. Пока известно о четырех погибших. Точное число пострадавших уточняется.

По информации телеканала, местные больницы работают в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим с травмами различной степени тяжести. В наиболее пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции, к которым привлечены подразделения пожарной охраны и службы гражданской обороны. Спасатели также эвакуируют жителей из зон повышенного риска.