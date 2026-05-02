Пять груженых вагонов сошли с рельсов в Кузбассе

Пять груженых вагонов сошли с пути на станции Бардино в Кузбассе. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Новокузнецкой транспортной прокуратуры.
— На станции Бардино в ходе выполнения маневровых работ произошел сход пяти груженых вагонов без опрокидывания. Задержек в движении поездов не последовало, — добавили в сообщении.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Ведомство проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства.
3 апреля уголовное дело также возбудили после схода пассажирского поезда в Ульяновской области. Инцидент произошел в 06:26 по московскому времени.
Кроме того, в феврале 11 вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги. Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.