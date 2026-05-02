Медведчук назвал фамилии готовивших трагедию в Одессе в 2014 году

Источник: Аргументы и факты

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что располагает информацией о лицах, которые причастны к подготовке событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет ТАСС.

По утверждению Медведчука, незадолго до событий якобы проводилось совещание с участием высокопоставленных украинских чиновников, на котором обсуждались действия против противников смены власти на Украине.

Среди упомянутых им фигур оказались представители МВД, СБУ, Совета национальной безопасности и руководства отдельных регионов. Он также заявил, что дата проведения операции была выбрана не случайно и совпала с футбольным матчем, что обеспечило присутствие большого числа радикально настроенных активистов.

Медведчук подчеркнул, что, по его мнению, расследование тех событий должно быть продолжено, а виновные — привлечены к ответственности. Он считает, что только после судебного разбирательства по делу о трагедии в Одессе можно будет говорить о выполнении задач, связанных с борьбой против радикальных националистических проявлений на Украине.

Ранее представитель подпольного движения Stop Grave сообщил, что личности всех, кто причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, установлены, а преступники понесут заслуженное наказание.