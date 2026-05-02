Бизнесмена из Австрии обвинили в мошенничестве при рекультивации мусорного полигона

В 2021 году Оливер Кайзер стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России (ч. 2 ст. 172 УК). Тогда ему не вынесли никакой меры пресечения, пишет ТАСС — ходатайство следствия об избрании обвиняемому запретов оставалось без движения. Второе уголовное дело было возбуждено в 2024-м по факту уклонения «Экоком» от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК). Бизнесмена арестовали, однако в июле 2025 года Перовский суд Москвы прекратил дело за истечением срока давности. Осенью 2025 года Кайзера вновь задержали и отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.